إزالة حظائر عشوائية لبيع حليب الإبل بجدة ومعاقبة المخالفين

هروب العمالة ورشّ الموقع بالمبيدات ومصادرة الأدوات المستخدمة

نجحت اللجنة المشكّلة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، وبمشاركة بلدية المليساء الفرعية، وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام، وإدارة الوقاية الصحية، وإدارة النظافة والمرادم بأمانة محافظة جدة، والدوريات الأمنية؛ في إزالة الحظائر العشوائية التي تبيع حليب الإبل بجوار استاد الأمير عبدالله الفيصل، وشارعي زينل والفلاح بجنوب جدة، واتخذت التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أنه بالوقوف على المواقع الثلاثة "شارع الاستاد الرياضي وشارع الفلاح وشارع زينل"، بمحافظة جدة؛ لمنع بيع حليب الإبل على الطرقات العامة.. وأثناء تواجد اللجنة، تم هروب العمالة من الموقع، وتمت مصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب، وإزالة المواقع كاملة، مع الرش بالمبيدات والمعقمات الحشرية، وأنهت اللجنة أعمالها بإعداد محضر بالواقعة.

وتأتي هذه الحملة استمرارًا للجولات السابقة من قِبَل اللجنة المشكلة؛ سعيًا لمنع انتشار ظاهرة بيع الحليب بشكل عشوائي، الذي قد يكون سببًا في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان، ولا سيما الأمراض المشتركة وعلى رأسها الحمى المالطية "البروسيلا"، العطيفة، الليستريا والسالمونيلا، مسببة الإسهال والقيء والتشنج والحمى.

يشار إلى أن مخاطر الإصابة بالأمراض التي يسببها تناول الحليب الخام، أكثر من ١٠٠ مرة من مخاطر الإصابة بنفس الأمراض في حالة تناول الحليب المبستر، كما أن الحليب الخام مسؤول عن الإصابة بأكثر من نصف الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية.