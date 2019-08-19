"الخدمة المدنية" توضح: ربط العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية موجود في اللائحة الحالية

واصلت وزارة الخدمة المدنية إجاباتها عن التساؤلات حول العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.
وبينت الوزارة أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عاماً، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير الأداء الوظيفي "غير مرضٍ" ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.
وأكدت أن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية.عبدالله البرقاوي الطائف قاسم الخبراني الرياض
واصلت وزارة الخدمة المدنية إجاباتها عن التساؤلات حول العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية.
وبينت الوزارة أن ربط العلاوة السنوية بتقييم الأداء مبدأ موجود في لائحة الوظائف التعليمية الحالية التي مضى على تطبيقها ما يقارب 40 عاماً، حيث تضمنت عدم منح العلاوة السنوية لمن حصل على تقدير الأداء الوظيفي "غير مرضٍ" ولا يمنح هذه العلاوة إلا إذا تغير تقدير أدائه إلى مستوى أعلى.
وأكدت أن ربط الحوافز الوظيفية بالأداء يستند إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة والثلاثين من نظام الخدمة المدنية.