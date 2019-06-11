تفاعلاً مع "سبق".. أمانة العاصمة المقدسة تعد بحل مشكلة حفر "عمارة العزيزية"

ألزمت مالكها بتأمين وسائل السلامة اللازمة وشفط المياه الراكدة ومعالجة الوضع

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية العزيزية، وقوفها على حفرة عمارة قيد الإنشاء بمكة مليئة بالمياه؛ اشتكى منها السكان، بسبب انتشار البعوض المتسبب في كثير من الأمراض.

جاء ذلك تجاوبًا مع ما نشرته "سبق" أمس في خبر تحت عنوان: "حفرة عمارة قيد الإنشاء بمكة تهدد السكان بالأمراض.. إصابة طفلين بحمى الضنك"، أبدى من خلاله عددٌ من سكان حي العزيزية بمكة تذمرهم واستياءهم من وجود حفرة لعمارة على قيد الإنشاء في الحي مليئة بالمياه منذ سنتين.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة العاصمة المقدسة في ردٍ على ما نشرته "سبق": بدايةً نشكر لكم حرصكم واهتمامكم بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمنين جهودكم في رصد الملاحظات والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة.

أضافت: ونؤكد لكم أن أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً ببلدية العزيزية الفرعية حريصة على التجاوب مع جميع البلاغات الواردة، وتعمل على توفير البيئة الصحية الآمنة لسكان المنطقة، من خلال الفرق الرقابية العاملة على مدار الساعة لمكافحة الأوبئة وتعزيز الإصحاح البيئي ومكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك، بالتعاون مع الإدارة العامة للوقاية الصحية، والجهات المختصة ذات العلاقة.

وتابعت: نفيدكم بأنه جرى الوقوف على الموقع المشار إليه في التقرير من قِبل بلدية العزيزية، وتم توجيه فرق الرش والمكافحة لتطهير الموقع بالكامل، وإلزام مالك العمارة بتأمين جميع وسائل السلامة اللازمة وشفط المياه الراكدة، ومعالجة الوضع، وتأمين حراسة بالموقع حال عدم الشروع في البناء، كما تم أخذ التعهد على المالك بتحمل كل الأضرار في الأرواح والممتلكات الناتجة عن عدم تأمين الموقع، وتوجيهه بسرعة تصحيح المخالفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات.