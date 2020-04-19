أكثر من 10 آلاف مطور ومبرمج من 51 دولة حول العالم يشاركون في مسابقة "هوماثون"

انطلقت اليوم منافسات المبادرة الرقمية الوطنية "هوماثون" التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز – عن بعد - بهدف بناء حلول تقنية تسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على العالم.

وتقدم للمشاركة في المسابقة حتى الآن 10 آلاف مطور ومبرمج من 51 دولة في العالم، يتنافسون على ابتكار حلول تقنية جديدة ضمن 8 مسارات متاحة في الهوماثون هي: الحكومة الإلكترونية، والتقنية المالية، والصحة، والتعليم، والتجارة، والعمل عن بعد، والترفيه، وقطاعات الخدمات اللوجستية.

وستسهم مخرجات هوماثون في إيجاد حلول تقنية تستفيد منها الحكومات والشركات والمجتمعات والأفراد، علاوة على خلق روابط وتواصل مهني بين المطورين والتقنيين من جميع أنحاء العالم.

وينبغي على المشاركين في المسابقة بناء فرقهم المكونة من 2 إلى 5 أشخاص ثم يتنافسون على مدى 7 أيام على بناء حلول تقنية نوعية ذات تأثير كبير للحد من آثار كورونا، في حين سيتم اختيار أفضل 3 حلول تقنية لتتوج بلقب الهوماثون وجوائز مالية تفوق مبلغ 300 ألف ريال.

وتقام مسابقة الهوماثون عن بُعد عبر منصات افتراضية لرفع المشاركات، وعرض ورش عمل وجلسات لمرشدين وخبراء تقنيين لمساعدة المشاركين في تطوير مهاراتهم وتفعيل قدراتهم خلال مشاركتهم في الهوماثون.

ومن المقرر أن تختتم منافسات الهوماثون في 25 أبريل الجاري بعد أن تخضع المشاركات للفرز والتقييم ثم تعلن نتائج الفرق الفائزة في اليوم نفسه.