للموظف المفصول .. "باداود": التأمين يضمن لك راتبًا شهريًا 60 % من أجرك

قال: بعض الموظفين لا يعرفونه.. وطالب الشركات بتسجيلهم

يلفت الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود انتباه الموظفين، خاصة المفصولين من القطاع الخاص، أن نظام التأمين بالمملكة يضمن لهم راتبًا شهريًا يعادل 60 % من متوسط أجره في العامين الأخيرين، مؤكدًا أن التأمين على فقد الوظيفة، من أنواع التأمين الجديدة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، مطالبًا الشركات بتسجيل منسوبيها المفصولين في هذا النظام، ومطالبًا الموظفين بالاستفادة منه إذا دعت الضرور.

التأمين على فقد الوظيفة

وفي مقاله "نظام تأمين هام للموظفين" بصحيفة "المدينة"، يقول باداود: "من أنواع التأمين الجديدة، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، هو التأمين على فقد الوظيفة، وهو أمر يمكن أن يحدث في أي لحظة، وخصوصاً للعاملين في القطاع الخاص، ولذلك دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعوديين المسجلين في نظام التأمينات؛ والذين تم الاستغناء عنهم في وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم إلى التقديم لنظام التأمين ضد التعطُّل عن العمل عبر مواقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني خلال 90 يوماً من تركهم للعمل، وهذا النظام مُخصَّص لمَن يتم فصله أو الاستغناء عنه من قِبَل الشركة، أو المؤسسة التي كان يعمل فيها لأي سببٍ خارج عن إرادته، كإغلاق الشركة أو إفلاسها، أو حدوث ظلم وقع على الموظف بفصلهِ، أو غيرها من الأسباب".

راتب شهري 60 % من الأجر

ويلفت باداود إلى أن هذا التأمين يضمن للموظف المفصول راتبًا شهريًا 60 % من متوسط أجره في العامين الأخيرين، ويقول: "هذا التأمين يساعد في تحقيق الحماية الاجتماعية للموظفين السعوديين في القطاع الخاص، والخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، ويوفر لهم مصدر دخل شهري مستمر بواقع 60% من متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى بحدٍّ أعلى 9,000 ريال، وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك بواقع 7,500 ريال، وذلك منذ فقد الوظيفة، وإلى حين العثور على وظيفة جديدة".

سجلوا موظفيكم المفصولين

ويتوجه باداود إلى الشركات قائلاً: "على الشركات التي تلجأ إلى فصل الموظفين أو إنهاء خدماتهم لأي ظرفٍ من الظروف الخارجة عن الإرادة أن تعمد إلى تسجيل أولئك الموظفين الذين استغنت عنهم في ذلك النظام، وأن تحرص على أن يستفيدوا من تلك المميزات التي لن تُكلِّفهم شيئاً، بل على العكس فإنها ستظهر مدى حرص تلك الشركات والمؤسسات واهتمامها بمستقبل الموظفين الذين كانوا يعملون لديهم، وحتى لو استغنوا عنهم فهم حريصون على البحث عما يفيدهم".

استفيدوا منه

وينهي الكاتب ناصحًا الموظفين ويقول: "بعض الموظفين المفصولين قد لا يعرف عن هذا النظام من التأمين، وقد يبقى شهوراً طويلة وهو في حالة مالية صعبة وحرجة، ويبحث عن عمل ولا يجد، بل قد تضطره تلك الظروف الحرجة إلى اللجوء إلى الدَّين من الآخرين، في حين أن هناك نظاماً تأمينياً متاحاً يمكن أن يستفاد منه خلال تلك الفترة، وإلى حين الحصول على فرصة وظيفية جديدة".