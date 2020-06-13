تنبيه من "الأرصاد" لتبوك ونجران.. رياح وأتربة ورؤية تتدنى

حالة تستمر للساعة الثامنة مساءً وتشمل محافظات عدة بالمنطقتين

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.