كورونا في فلسطين.. 221 إصابة جديدة و4 وفيات و319 حالة تعافٍ

خلال الساعات الـ24 الماضية

‬سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، و319 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 04:23 PM

خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في فلسطين.. 221 إصابة جديدة و4 وفيات و319 حالة تعافٍ

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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‬سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات، و319 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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