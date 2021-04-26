التوتر يخيم على العاصمة الصومالية.. ومقاتلو المعارضة يغلقون بعض الأحياء

نصبوا حواجز على الطرق ونشروا عربات مسلحة

هيمن التوتر اليوم (الاثنين) على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش الصومالي على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد.

وذكر شهود عيان أن المقاتلين قيدوا الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة، ونصبوا حواجز ليلًا على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة، ونشروا مسلحين وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين أحد السكان يدعى عبدالله مير، أن القوات الصومالية والمقاتلين الموالين للمعارضة تمركزوا على امتداد بعض الطرق الرئيسية، وهناك بعض وسائل النقل العام تسير، ولكن في بعض المناطق لا يُسمح لأي شخص بالتنقل.

وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021، كما هو مخطط؛ بسبب غياب الإجماع السياسي.