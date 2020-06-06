انقطاع الكهرباء عن الأفلاج ومراكزها بشكل مفاجئ عصر اليوم

الشركة تؤكد إجراء الإصلاح وإعادة الخدمة للمتأثرين

انقطع التيار الكهربائي عن منازل الأهالي في محافظة الأفلاج ومراكزها، عصر اليوم السبت، في عطل مفاجئ.

وقالت "السعودية للكهرباء" في تغريدة لها على "تويتر": "نعتذر لمشتركينا الكرام في ‫ليلى والأفلاج عن الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية؛ لأسباب خارجة عن الإرادة".

وأضافت أن فرقها الميدانية باشرت عملية الإصلاح، وجار إعادة الخدمة لمشتركيها المتأثرين.

7

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 06:31 PM

الشركة تؤكد إجراء الإصلاح وإعادة الخدمة للمتأثرين

انقطاع الكهرباء عن الأفلاج ومراكزها بشكل مفاجئ عصر اليوم

مسلّم الهواملة

الأفلاج

0 1,263

انقطع التيار الكهربائي عن منازل الأهالي في محافظة الأفلاج ومراكزها، عصر اليوم السبت، في عطل مفاجئ.

وقالت "السعودية للكهرباء" في تغريدة لها على "تويتر": "نعتذر لمشتركينا الكرام في ‫ليلى والأفلاج عن الانقطاع الجزئي للخدمة الكهربائية؛ لأسباب خارجة عن الإرادة".

وأضافت أن فرقها الميدانية باشرت عملية الإصلاح، وجار إعادة الخدمة لمشتركيها المتأثرين.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020