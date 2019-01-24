خلال عام 2018.. إجراء 4300 جراحة في مستشفى الخميس العام

عدد المستفيدين من فحوص ما قبل الزواج بلغ 6840 شخصاً

كشفت آخر إحصائية صادرة عن مستشفى خميس مشيط العام أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 161770 مراجعاً خلال عام 2018.

وسجّلت العيادات الخارجية حضور 119313 شخصاً ما بين مريض ومراجع، كما أجريت فحوص مخبرية بلغ عددها 502199 فحصاً، و67014 فحصاً إشعاعياً، و4328 جراحة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد الخاضعين لجلسات التأهيل الطبي بلغ 7096 حالة، وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي 1775 جلسة، إضافة إلى 3100 جلسة غسيل دمول دموي، وصرف 537.259 وصفة طبية.

وبلغ عدد المستفيدين من فحوص ما قبل الزواج 6840 مستفيداً.