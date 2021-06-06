الأردن.. أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في منطقة أم البساتين

الأجهزة الأمنية تغلق محيط لواء ناعور لمنع أي تجاوز للقانون

كشفت وسائل إعلام أردنية عن تعامل الأمن العام بالأردن، اليوم الأحد، مع أعمال شغب في منطقة أم البساتين في العاصمة عمان.

ونقلت عن مصدر أمني قوله: إن قوات الأمن تتعامل مع أعمال شغب وإطلاق عيارات نارية في لواء ناعور.

وأقامت الأجهزة الأمنية اليوم نقاط غلق في محيط لواء ناعور؛ لمنع أي تجاوز للقانون وإلقاء القبض على كل من يحاول ذلك.

وقال المصدر إنه سيتم إلقاء القبض على كل من يحاول الوصول إلى مكان منع التجمع في اللواء دون تهاون.

وأهاب بالجميع الالتزام وتجنب مخالفة كل ما صدر من تعليمات، علماً بأن لواء ناعور يشهد منذ صباح الأحد وجوداً أمنياً كثيفاً.