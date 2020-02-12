"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السادسة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة

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12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 11:00 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السادسة مساء

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.

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الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة

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