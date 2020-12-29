"الشنبري" يحتفل بزواجه بمكة

احتفل معن بن محمد الشنبري، أخصائي تسويق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة مساء أمس بزواجه بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المقدسة، وسط إجراءات صحية احترازية؛ حيث اقتصر الحضور على عدد من الأقارب والأصدقاء والزملاء.

وتلقى "الشنبري" من الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة زواجه، متمنين له حياة زوجية سعيدة.