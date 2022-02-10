بينهم سعوديون.. تعرّف على جنسيات المصابين الـ12 في العمل العدائي بمطار أبها

قيادة القوات المشتركة للتحالف: الدفاعات السعودية أحبطته.. أضرار مادية بسيطة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، بأن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت اليوم الخميس ( 12:05 ) 10 فبراير 2022م من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

وأوضح العميد المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، وذلك على النحو التالي:

- إصابتان لمواطنين سعوديين.

- إصابة (4) مقيمين من الجنسية البنغلاديشية.

- إصابة (3) مقيمين من الجنسية النيبالية.

- إصابة لمقيم من الجنسية الفلبينية.

- إصابة لمقيم من الجنسية السيريلانكية.

- إصابة لمقيم من الجنسية الهندية.

كما نتج عن ذلك بعض الأضرار المادية البسيطة بتهشم زجاج بعض الواجهات.

وأضاف العميد المالكي أن هذه المحاولة العدائية الوحشية لاستهداف مطار أبها الدولي والمدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمطار تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج الميليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ستتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية الضرورية استجابة للتهديد وتحييد مصادر التهديد وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.