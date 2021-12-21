تكريم مدير العلاقات المجتمعية بأمانة جدة

كرّم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد بن يوسف ناغي، مديرَ عام العلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة المهندس هتان بن هاشم حمودة؛ نظير دوره الفعال في فعالية "جدة تتحرك" التي انطلقت السبت الماضي بالواجهة البحرية وشارك بها مختلف فئات المجتمع الرياضية ومن ذوي الإعاقة والنساء والأطفال.

وأعرب "حمودة" عن شكره وتقديره لرئيس مجلس غرفة جدة على هذا التكريم.