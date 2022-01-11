أذهل الخبراء.. دُبٌّ يسرق فريسة من قطيع ذئاب في مشهد استثنائي

شاركها عملية الصيد وانضم إليها ليخرج بالغنيمة ويهرب بها سريعًا

أظهر مقطع فيديو، نشره العاملون في متنزه يلوستون الوطني بأمريكا، مشهدًا غير عادي لقيام دُبٍّ أشيب بالمشاركة بعملية صيد جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الذئاب، لكن ليس للمساعدة، بل للخروج بالغنيمة فقط، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وتفصيلاً، تُظهر اللقطات المنشورة على صفحة "National Parks Service" الخاصة بالحديقة على "فيسبوك" قطيعًا متعدد الجماعات من الذئاب يطارد قطيعًا كبيرًا من الأيائل، وينفصل عدد قليل من الذئاب لمتابعة عدد أقل من الأيائل، وتنجح بصيد واحد.

لكن، وبمجرد أن تنجح الذئاب بعمليتها، ينضم إليها الدب مرة أخرى، ويأخذ وجبتها، ويهرب بها سريعًا، فيما يُعرف علميًّا باسم "تطفل السرقة"، بحسب مجلة "sciencealert" العلمية التي نشرت تقريرًا عن الحادثة.

ويعتبر قيام الدببة بالسرقة أمرًا عاديًّا، لكن مشاركتها في عملية الصيد ثم الخروج بالغنيمة تُعتبر حدثًا استثنائيًّا.

وأشارت المصادر إلى أن الذئاب عادة تفشل في مطاردة الدب، على الرغم من أن الإناث ذوات الأشبال نادرًا ما تنجح في قتل الذئاب، لكن الدببة تعايشت مع الذئاب تاريخيًّا في مناطق كثيرة من أمريكا الشمالية، لكن الدببة سرقت الكثير من طعام الذئاب في الحديقة مؤخرًا.



