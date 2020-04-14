متحدث "الصحة": الرفع المبكر للإجراءات الاحترازية عواقبه وخيمة

أكد أن التقييم يتم يومياً على أعلى مستوى لاتخاذ القرارات المناسبة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن منظمة الصحة العالمية حذرت من آثار الرفع المبكر للإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس "كورونا"، حيث ستكون عواقبه وخيمة في ظل العودة لارتفاع نشاط الفيروس.

وطمأن "العبدالعالي" الجميع بأن تقييم تلك الإجراءات في السعودية يتم على أعلى مستوى وبشكل علمي ومستمر ويومي؛ من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات "كورونا"، حيث سلط الضوء على نظرة وزارة الصحة لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً في السعودية، وما إذا كان من الممكن تحديد تاريخ معين لذلك؛ أسوةً ببعض الدول.

وقال متحدث "الصحة": المملكة قامت باتخاذ خطوات وتدابير احترازية استباقية مبكرة جداً، جعلتها تضمن وقاية المجتمع من دخول الفيروس لمدة جيدة، مقارنةً بكثير من دول العالم التي دخلها الفيروس بشكل مبكر ووتيرة متسارعة.

وأضاف: إبقاء الإجراءات وفق التقييم أمر مهم جداً، والتقييمات مستمرة من قبل مراكز متخصصة ولجان عالية المستوى، ووفق هذه النتائج والتقييمات يستمر الحكم على بقاء الإجراءات أو الزيادة عليها أو الرجوع منها والعودة إلى الأوضاع الطبيعية تدريجياً.