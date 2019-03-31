تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للثامنة مساء

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتشمل مدناً عدة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الحالة: عفيف، والدوادمي، ووادي الدواسر، والأفلاج، والخرج، والأجزاء المجاورة.

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31 مارس 2019 - 24 رجب 1440 02:37 PM

تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وتشمل مدناً عدة

تنبيه متقدم للرياض: أتربة وغبار تتواصل للثامنة مساء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً لمنطقة الرياض من حالة استمرار نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت الساعة الثانية ظهراً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً.

وتشمل الحالة: عفيف، والدوادمي، ووادي الدواسر، والأفلاج، والخرج، والأجزاء المجاورة.

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