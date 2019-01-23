إدارة الالتزام بصحة الرياض تشارك في فعالية توعوية "المضاد لك أو عليك"

لرفع مستوى الوعي باستخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي

قامت إدارة الالتزام بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض بافتتاح فعالية "المضاد لك أو عليك"، بالتعاون مع مستشفى دلة، وتهدف الفعالية التي افتتحها مدير إدارة الالتزام الدكتور محمد العيبان، إلى رفع مستوى الوعي باستخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبي من قبل الطبيب المعالج.

حيث تحتل المملكة رقم ١٦ من بين ٧٦ دولة باستخدام المضادات الحيوية، وترجع أسباب ذلك إلى إصرار المريض أو أهله على الطبيب بصرف المضاد الحيوي، أو صرف الطبيب المضاد الحيوي بدون مزرعة أو تحليل يتطلب صرف المضاد الحيوي.

وانطلاقاً من حرص وزارة الصحة بأهمية توعية أفراد المجتمع فقد أصدر وزير الصحة قراراً يقضي بعدم صرف المضادات الحيوية من قبل الصيدليات إلا بوجود وصفة طبية، فقد قل استخدام المضادات بعد تطبيق الوزارة العقوبات اللازمة لصرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية، وذلك بمتابعة وحرص من إدارة الالتزام بتطبيق الأنظمة والإشراف الدائم على المنشآت الصحية.