"المسند": كتلة هوائية باردة تدخل وتتدرج حتى تسيطر على أجواء السعودية

قال: "غيث" تشتد في تاسعها وهبوط الحرارة غداً.. هذا موعد ذروتها

نبّه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، لحالة هبوط بدرجة الحرارة وبشكل محسوس متوقع أن تبدأ غداً الأحد.

ولفت "المسند"، في تغريدات متتابعة له على حسابه بـ"تويتر"، إلى أن ذروة الموجة الباردة ستكون يومي الأربعاء والخميس، بسبب دخول كتلة هوائية شمالية باردة بالتدرج حتى تسيطر على معظم أجواء السعودية نهاية الأسبوع، ثم تعود الحرارة لوضعها الطبيعي.

وأضاف: "حالة غيث المطرية وفي يومها التاسع، من المتوقع أن تؤثر وبشكل خاص على المناطق الشمالية: #الحدود_الشمالية #الجوف #تبوك #حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كل من #القصيم وشمالي #الرياض و#الشرقية وتشمل #المدينة #مكة #الباحة #عسير.