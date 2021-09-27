دون وخز.. اختراع روسي لتكنولوجيا التحكم في مستوى السكر بالدم

لتسهيل حياة المرضى.. يتوافق مع معايير ISO ونسبة الخطأ لا تتجاوز 15%

حصلت شركة المبادرة التكنولوجية الوطنية الروسية، على براءة اختراع في الولايات المتحدة والصين واليابان عن أول جهاز عالي الدقة لقياس مستوى الجلوكوز في الدم من دون جراحة.

ويشير المكتب الإعلامي للشركة، إلى أن إدارة الشركة تخطط لتسويق الجهاز في الأسواق العالمية العام المقبل.

ويقول مصدر في الشركة، ابتكرت شركة "Brain Bit" جهازاً يسمح بقياس مستوى الجلوكوز في الدم من خلال ربط ثلاثة أصابع -السبابة والوسطى والبنصر- بالمستشعر.

ووفق روسيا اليوم، أظهرت نتائج الاختبارات السريرية، أن الجهاز يتوافق مع معايير ISO، حيث أن نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز 15 بالمئة مثل أجهزة قياس مستوى السكر في عينة من الدم المستخدمة حاليا".

ويعد الهدف من ابتكار هذا الجهاز هو تسهيل حياة مرضى السكري، الذين يضطرون إلى وخز أصابعهم عدة مرات في اليوم لقياس مستوى الجلوكوز في دمهم.

تجدر الإشارة، إلى أن الشركة المبتكرة حصلت على براءة اختراع من عشرين دولة أخرى، بينها: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا والسويد.

ويتوقع المبتكرون، أن يسجل الجهاز قبل نهاية العام الجاري كجهاز طبي في روسيا، وبعد ذلك يبدأ إنتاجه المتسلسل، وفي عام 2022 سيطرح في أسواق آسيا وبعد سنة في السوق الأمريكية.