خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"

قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.

وزارة التجارة استدعاء

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03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441 01:47 PM

قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة

خلل برمجة.. "التجارة" تستدعي 19 سيارة "لامبورجيني"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم #استدعاء 19 مركبة لامبورجيني "Aventador S Coupe" و"Aventador R Roadster" موديلات 2017 - 2019.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء بسبب خلل في برمجة المحرك، قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ حال تباطؤ السرعة إلى الحد الأدنى؛ مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت للتأكد من شمول هيكل السيارة والتواصل مع الوكيل لإجراء اللازم مجانًا.

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