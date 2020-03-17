"مدني جازان" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

"الأرصاد" نبّهت إلى أمطار رعدية ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس على منطقة جازان لهذا اليوم، تَضَمّن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية على محافظات الداير بني مالك، والعارضة، وفيفا، وهروب؛ مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.