بريطانيا مستعدة للإفراج عن الناقلة الإيرانية إذا ضمنت عدم توجهها لسوريا

"ظريف" أبلغ "هنت" برغبة طهران في عدم التصعيد

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم (السبت)، أنه أبلغ نظيره الإيراني، بأن بريطانيا ستسهل الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة "جريس 1" إذا حصلت على ضمانات بأنها لن تتوجه إلى سوريا.

وأوضح الوزير البريطاني أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغه برغبة طهران في حل قضية الناقلة وأنها لا تسعى لتصعيد الموقف، وفقاً لـ"رويترز".