الشرقية.. 1361 جولة رقابية تنتهي بضبط 87 مخالفة

إغلاق منشأتين مخالفتين للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1361 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين وضبط 87 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وأشارت الأمانة إلى أنّ مركز البلاغات الموحد 940 استقبل 20 بلاغاً حول مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع إلى التكاتف مع جهود الأمانة المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات يتم تجاوزها عبر مركز البلاغات لمعالجتها.