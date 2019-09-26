"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين": لا نقبل بذلك وتم التحقيق واتخاذ اللازم

قالت الوزارة في تعليقها على الواقعة: تصرف فردي

أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: ‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن ⁧#وزارة_الصحة⁩ لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 11:51 AM

قالت الوزارة في تعليقها على الواقعة: تصرف فردي

"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين": لا نقبل بذلك وتم التحقيق واتخاذ اللازم

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة: ‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن ⁧#وزارة_الصحة⁩ لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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