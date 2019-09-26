"الصحة" عن فيديو "رقص الموظفتين": لا نقبل بذلك وتم التحقيق واتخاذ اللازم

قالت الوزارة في تعليقها على الواقعة: تصرف فردي

أكدت وزارة الصحة عدم تقبلها لمشهد الرقص الذي ظهر في فيديو متداول لاحتفالية اليوم الوطني بأحد المستشفيات، مؤكدة أنها أجرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة: ‏إشارة إلى الفيديو المتداول عن "الرقص في أحد المستشفيات" نوضح للجميع أن ⁧#وزارة_الصحة⁩ لا تقبل ذلك إطلاقاً وهو تصرف فردي من موظفتين، وتم التحقيق معهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.