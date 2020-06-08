وصول 14 مليون كمامة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمة من الصين

توزع على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من "الغذاء والدواء"

وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية.

وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.

فيروس كورونا الجديد

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08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441 04:12 PM

توزع على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من "الغذاء والدواء"

وصول 14 مليون كمامة لمطار الملك عبدالعزيز بجدة قادمة من الصين

عبدالله الراجحي

جدة

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وصلت اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ما يقارب 14 مليون كمامة قادمة من مدينة غوانزو الصينية.

وبحسب الإجراءات المتبعة سيتم توزيعها على القطاع الصحي والأسواق بعد التأكد من سلامتها من قبل هيئة الغذاء والدواء.

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فيروس كورونا الجديد

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