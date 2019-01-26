شاهد.. جموع المصلين يحضرون خطبة وكيل "الإسلامية" بجامع الملك عبدالعزيز بجيبوتي

أكد أهمية ومكانة التوحيد.. وأبان جملة من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم

ألقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، خطبة الجمعة يوم أمس في جامع الملك عبدالعزيز بمدينة تاجورة ثاني أكبر مدينة بجمهورية جيبوتي، وذلك خلال زيارته الحالية.

وفي التفاصيل، تطرق الدكتور "الصامل" خلال الخطبة إلى عظم شأن البعثة النبوية؛ فقد أخرج الله بالنبي الكريم -صلوات الله وسلامه عليه- الناس من الظلمات إلى النور؛ إذ أرسل الله نبينا محمدًا -عليه الصلاة والسلام- رحمة للعالمين؛ قال تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، كما أرسله تعالى: {شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا}.

وأوضح أن الغاية من خلق الجن والإنس والحكمة الشرعية التي من أجلها أوجد الله الأولين والآخرين توحيد الله جل وعلا. وحث على إخلاص العمل لله -جل وعلا- محذرًا من الشرك الذي يحبط العمل ويفسده.

وأضاف: توحيد الله مطلوب، ومهم، وغاية، كما أن للرسول -عليه الصلاة والسلام- حقوقًا، من أعظمها اتباعه عليه الصلاة والسلام، وطاعته، ومحبته، وتحكيم شريعته -صلى الله عليه وسلم-، وكذا فإن من حقوقه الإكثار من الصلاة والسلام عليه، ولاسيما في يوم الجمعة.

إثر ذلك تجول "الصامل" بمركز الملك عبدالعزيز الإسلامي والمدرسة التابعة له، وافتتح الفصول التعليمية الجديدة، ووجَّه كلمة، حث فيها الحضور على تعلم العلم النافع، وأن يكونوا أدوات بناء ومعاول تعمير، لا أدوات تخريب ومعاول هدم. مشيدًا بالعناية الكبيرة التي يلقاها المركز من لدن ولاة الأمر في السعودية حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بتأييد وتشجيع من فخامة رئيس جمهورية جيبوتي.

يُذكر أن مركز الملك عبدالعزيز بتاجورة أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس الجيبوتي السابق السيد حسن جوليد أبتدون في عام 1408هــ على مساحة تقدر بــ (11046م2)، ويقع في قلب محافظة تاجورة التي تعد المدينة الثانية بعد جيبوتي. ويتكون المركز من مدرسة للمرحلتَيْن الابتدائية والمتوسطة، وجامع كبير.