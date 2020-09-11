بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مفخخة بلا طيار أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

فيما تواصل قوات التحالف المشتركة ضرباتها للميليشيا وتكبيدها خسائر فادحة

عرضت القوات المشتركة للتحالف ، لحظات اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وتواصل المليشيات الحوثية تلقي الضربات والخسائر الفادحة في صفوفها في مختلف الجبهات؛ حيث نجحت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن في اعتراض صواريخ وطائرات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

