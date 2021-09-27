أمير الشرقية يستقبل مؤسسي مبادرة "إبراز" المجتمعية

تهدف لإبراز منجزات ونجاحات أبناء وبنات المنطقة الشرقية

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم الاثنين، أعضاء ومؤسسي مبادرة "إبراز" المجتمعية، والتي تهدف إلى إبراز وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات الوطنية التي حققها أبناء وبنات المنطقة الشرقية.

وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالمبادرات التي يقدمها أبناء الوطن في شتى المجالات والتي أصبحت تقام بشكل مؤسسي منظم، بما يساهم في تنمية الأعمال التطوعية والمشاركات المجتمعية، ويحفز أبناء وبنات الوطن للمبادرة والتطوع.

وأوضح المشرف العام على هذه المبادرة، الدكتور مازن العصيل، أن هذه المبادرة تهدف إلى إبراز الإنجازات والنجاحات الوطنية التي حققها ولا يزال يحققها أبناء وبنات المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، وذلك من خلال عرضها عبر منصة رقمية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي، يتضمن ذلك عمل الفيديوهات المرئية القصيرة التي تستعرض أهم هذه النجاحات والإنجازات الذي يبرز هذه الإنجازات لتصل إلى أكبر شريحة من المجتمع، كما تهدف هذه المبادرة إلى إنتاج "البودكاست" الصوتي من خلال استضافة هؤلاء الناجحين من مختلف المجالات للحديث أكثر عن إنجازاتهم.

وقدّم المشاركون في المبادرة شكرهم لأمير المنطقة الشرقية على دعمه للمبادرات وكل ما يخدم أبناء المنطقة، ويساهم في إنجاح مبادراتهم.