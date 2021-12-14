"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديثات "أبل"

المركز حذّر من أنه يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص عدة تحديثات أصدرتها أبل؛ لمعالجة عدد من الثغرات في عدد من المنتجات.

وبيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات؛ موضحًا أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام.

وبحسب ما أورده المركز؛ فقد أوصت الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ الأحدث.