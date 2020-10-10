اللجنة المنظمة اكملت التجهيزات.. أمير الباحة يرعى حفل نادي العين لتأهله لدوري المحترفين

يشتمل على عرض لمسيرة النادي إلى جانب تكريم لاعبي الفريق وأعضاء الشرف

يرعى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، غداً، حفل نادي العين الرياضي بالمنطقة؛ بمناسبة تأهله إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة المنظمة للحفل أنها أجرت جميع الاستعدادات والترتيبات النهائية وتجهيز الموقع بكل التجهيزات اللازمة، حيث سيكون خلال الحفل عرض مسيرة النادي إلى جانب تكريم لاعبي الفريق وأعضاء الشرف الداعمين والمساهمين في تحقيق هذا الإنجاز، وسيشتمل الحفل على العديد من الفقرات بمناسبة التأهل، كما تشهد سماءُ الاحتفال عروضاً للألعاب النارية.



وأعربت اللجنة المنظمة وجميع أهالي المنطقة عن شكرهم لأمير المنطقة لرعايته حفل التأهل ومشاركتهم فرحتهم بهذا الإنجاز، منوهين بالدعم الكبير الذي لقيه الفريقُ من أمير الباحة.