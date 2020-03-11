الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلِّق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في السعودية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم؛ فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.

فيروس كورونا الجديد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

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11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 08:25 PM

وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعلِّق عروض الأفلام في دور السينما حتى إشعار آخر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في السعودية في إطار جهودها للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، وحرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم؛ فقد قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تعليق عروض الأفلام في صالات ودور السينما حتى إشعار آخر.

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فيروس كورونا الجديد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

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