إيفانكا ترامب تستعد لبدء حياتها السياسية بالترشح لمجلس الشيوخ

قالت صحيفة "الغارديان" إن إيفانكا ترامب؛ ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تستعد لبدء حياتها السياسية بشكل مستقل عن والدها.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها، بأن إيفانكا؛ وزوجها كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر؛ اقتنيا قطعة أرض بقيمة 30 مليون دولار في مدينة إنديان كريك الفاخرة في ميامي، تمهيداً لبناء منزل هناك.

وبين الخيارات السياسية المتاحة لابنة ترامب؛ تشير تقارير إعلامية إلى إمكانية ترشح إيفانكا؛ إلى المقعد في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، الذي يتولاه حالياً السيناتور ماركو روبيو؛ الذي سبق أن عارض بشدة ترشيح ترامب؛ لمنصب الرئيس، عام 2016، لكنه غيّر من موقفه جذرياً بعد الانتخابات وأعلن ولاءه التام للرئيس الجديد.

صحيفة "الغارديان" البريطانية أشارت إلى أن إيفانكا؛ ليست العضو الوحيد في عائلة ترامب؛ الذي يتطلع إلى مستقبلٍ في السياسة بعد انتهاء ولاية الرئيس، مشيرة إلى أن نجل الرئيس، دونالد ترامب الابن؛ الذي يحظى بشعبية واسعة بين المحافظين قد يتخذ خطوات في هذا السبيل أيضاً، إضافة إلى أنباء عن نيّة لارا ترامب؛ زوجة نجل ترامب الآخر، إريك؛ الترشح إلى مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الشمالية.