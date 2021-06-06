"الأرصاد": ارتفاع لأمواج البحر وتدنٍّ في الرؤية على ينبع

الحالة بدأت الـ11 صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مع ارتفاع للأمواج على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.