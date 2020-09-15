مؤتمر آبل.. تعرف على أبرز التوقعات والمفاجآت التي سيعلن عنها الليلة

الشركة أغلقت متجرها الإلكتروني قبل الإعلان عن أجهزة وخدمات جديدة

تعقد شركة "Apple"، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت المملكة العربية السعودية، عبر الإنترنت، مؤتمراً هاماً تحت عنوان "Time Flies"، بمقر الشركة الرئيس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية؛ للإعلان عن مجموعة من الأجهزة والخدمات الجديدة.

وكعادتها دائماً، قبل ساعات من انطلاق المؤتمر أغلقت الشركة متجرها الإلكتروني، وهو الإجراء الذي تتخذه دائماً قبل أي مؤتمر به إطلاق أجهزة جديدة.

ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر "Apple" الليلة العديد من المفاجآت، أبرزها غياب الإعلان عن هواتف آيفون المنتظرة، على العكس مما كان يحدث في مؤتمر الشركة في شهر سبتمبر من الأعوام الماضية.

وعلى الرغم من التوقعات التي تشير إلى عدم الإعلان عن هاتف "iPhone 12"، إلا أنه من المنتظر خلال هذا المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الخدمات والأجهزة الجديدة، التي نرصد أبرزها في التالي:

Apple Watch Series 6:

من المتوقع أن تعلن "Apple" خلال مؤتمر الليلة عن النسخة الجديدة من ساعتها، بنفس تصميم النسخة السابقة، حيث من المتوقع ألا نرى أي تغييرات خارجية في التصميم.

لكن من المقرر أن تحتوي الساعة الجديدة على نظام جديد يحسن من أداء وعمر البطارية، إلى جانب مقاومة أفضل للمياه، وبطارية بقدرة 303.8 مللي أمبير في الساعة.

وتشير التسريبات إلى أن أبرز وأهم ميزة في الساعة الجديدة، هي مراقبة مستويات الأكسجين في الدم.

iPad Air:

من المتوقع أن يتم الليلة إزاحة الستار عن أحدث أجهزة الآيباد، والذي سيحتوي على شاشة كبيرة من الحافة للحافة، حيث من المتوقع دمج زر Touch ID بالشاشة.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الشاشة من 10.8 إلى 11 بوصة، وأن يحتوي على منفذ USB-C بدلاً من منفذ Lighting.

Apple One:

تشير التسريبات إلى احتمالية أن يشهد مؤتمر اليوم خدمة جديدة وهي "Apple One" أو "الكل في واحد"، والتي ستتيح للمستخدمين الاشتراك في العديد من خدمات "Apple" بتكلفة منخفضة.

ومن المتوقع أن تشمل الخدمات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها، خدمة خاصة باللياقة البدنية، لتوفير دروس افتراضية وتمارين رياضية.

وبجانب كل هذه الأجهزة والخدمات، هناك مجموعة من الأجهزة الأخرى المتوقع الإعلان عنها مثل جهاز "AirTags" لتتبع الأشياء عبر البلوتوث، ونسخة أحدث من جهاز "Apple TV"، ونسخ أرخص من السماعات المنزلية "Home Pods".

ماذا عن هاتف "iPhone 12"؟

تشير غالبية التوقعات إلى عدم اعتزام شركة "Apple" الإعلان عن أي هواتف في مؤتمر الليلة، لكن من المتوقع الإعلان عن "iPhone 12" في مؤتمر آخر سيتم عقده خلال شهر أكتوبر المقبل.