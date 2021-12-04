"سبق" تكشف تفاصيل حادث "جبل كرا" المروِّع الذي خلف وفاة وإصابة

وقع فجر الجمعة.. والجهات المختصة تباشره

كشفت "سبق" تفاصيل الحادث المروري المروِّع لمركبة يستقلها شخصان، انتهى بها الحال بالسقوط عبر منحدر بمسافة كبيرة لأسفل جبل كرا في الطائف نزولاً لمكة المكرمة.



ووفقًا للمصادر، فإن المركبة الصغيرة التي كان يستقلها شخصان انحرفت في سيرها على طريق جبل كرا نزولاً من الطائف باتجاه مكة المكرمة؛ ودخلت على المسار الصاعد للهدا في الطائف بعد تجاوزها الحاجز الذي يتوسط المسارين، قبل سقوطها عبر منحدر لأسفل الجبل واستقرارها.



الحادث خلف وفاة أحد الشخصين، فيما نُقل الثاني مصابًا بإصابات بليغة، وظل منوَّمًا في المستشفى، بعد أن باشرت الحادث الجهات المختصة، وعلى رأسها فِرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني، التي تمكنتا من انتشال الشخصَيْن من داخل المركبة، وتصعيدهما للأعلى.



وكان توثيق تصويري للحادث، الذي تشير المعلومات لوقوعه فجر أمس الجمعة، وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تم تداوله بشكل واسع في ظل تكرار مثل هذه الحوادث على طريق جبل كرا، وهو أحد الطرق الملتوية في السعودية وأعلاها؛ إذ تصل نهايته في قمة مركز الهدا عند نقطة ارتفاع تزيد على 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. ويربط الطريق بين الطائف والهدا ومكة المكرمة في ظل مناشدات واسعة من قِبل مستخدمي الطريق ومَن تابعوا الحادث لتكثيف دوريات الرصد عبر طريق جبل كرا للقضاء على المخالفات التي قد تحدث من قِبل بعض قائدي المركبات، مثل السرعة الزائدة، والتجاوزات، والتوقف غير المبرر على جنبات الطريق.