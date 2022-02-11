الاتفاق يكثف تحضيراته للطائي بتدريب تكتيكي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، اليوم الجمعة، على ملعب رديف النادي، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.

يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة الطائي يوم السبت في الدمام، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.



وكان التدريب قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية والقفز على الحواجز، ثم أدى الفريق تدريب الاستحواذ على الكرة من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك أدى الفريق الجانب التكتيكي، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.