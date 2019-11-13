كونتي يزور نادي الاتفاق ويلتقي بالجهاز الفني واللاعبين

زار المدرب الإيطالي الشهير أنطونيو كونتي اليوم الثلاثاء نادي الاتفاق وذلك ضمن البرنامج الإثرائي مع معهد إعداد القادة.

واطلع كونتي في زيارته على مرافق النادي وتعرف على إنجازاته، وحضر المدرب الإيطالي مع مرافقيه مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق والذي استأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد يوم 24 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تكريم رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل للمدرب أنطونيو كونتي بدرع تذكارية وقميص الفريق الأول يحمل اسم المدرب، كما كرم الدبل مدير معهد إعداد القادة عبدالله حماد، وكرم الدبل مساعد المدرب في الجهاز الفني دانيال كونتي إلى جانب تكريمه لاعب الاتفاق السابق ومسؤول الأكاديميات لكرة القدم في معهد إعداد القادة عبدالرحمن القحطاني.

واختتم التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي بالتقاء المدرب كونتي بالأجهزة الفنية والإدارية والطبية ولاعبي الفريق.



وفي ختام الزيارة شارك كونتي الفريق الاتفاقي احتفاليته باللاعب فيصل الغامدي قائد منتخب المملكة للشباب تحت 19 سنة، وذلك لمساهمته ببلوغ شباب الأخضر إلى كأس آسيا 2020 والتي ستقام في أوزبكستان.