ضمك يجدد علاقته بـ"الأرجنتيني" زيلايا.. لمدة موسمين

دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد

أعلن نادي ضمك، اليوم الخميس، تجديد عقد مهاجمه الأرجنتيني إيميليو زيلايا لمدة موسمين، دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وقال الحساب الرسمي لنادي ضمك عبر موقع "تويتر" في تغريدة قبل قليل: "من بلاد الفضة يعلنها، ما زال للأهداف بقية، زيلايا ضمكاوي لموسمين".

وأنهى زيلايا الموسم الماضي 2020-2021 في المركز الثاني ضمن قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد (19 هدفًا)، خلف المتصدر بافيتيمبي قوميز لاعب الهلال (24 هدفًا).