بريطانيا تُسجِّل 162,572 إصابة جديدة بكورونا و154 وفاة

إجمالي الإصابات 13,100,458 والوفيات 148,778 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 162,572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و154 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 13,100,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,778.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

0

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 12:09 AM

إجمالي الإصابات 13,100,458 والوفيات 148,778 شخصًا

بريطانيا تُسجِّل 162,572 إصابة جديدة بكورونا و154 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

4 159

سجَّلت بريطانيا 162,572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و154 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 13,100,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,778.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022