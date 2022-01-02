بريطانيا تُسجِّل 162,572 إصابة جديدة بكورونا و154 وفاة

سجَّلت بريطانيا 162,572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و154 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 13,100,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,778.
بريطانيا فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات 13,100,458 والوفيات 148,778 شخصًا
سجَّلت بريطانيا 162,572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و154 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 13,100,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,778.