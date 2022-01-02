بريطانيا تُسجِّل 162,572 إصابة جديدة بكورونا و154 وفاة

إجمالي الإصابات 13,100,458 والوفيات 148,778 شخصًا

سجَّلت بريطانيا 162,572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و154 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 13,100,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 148,778.