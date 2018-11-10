إمارة تبوك تطلق الهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة

#تبوك_تزدان_بقدوم_سلمان

أطلقت إمارة منطقة تبوك الهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لمنطقة تبوك.
وقالت الإمارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الهاشتاق الرسمي بعنوان: #تبوك_تزدان_بقدوم_سلمان.

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10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440 04:36 PM

#تبوك_تزدان_بقدوم_سلمان

إمارة تبوك تطلق الهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة

صحيفة سبق الإلكترونية

تبوك

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أطلقت إمارة منطقة تبوك الهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لمنطقة تبوك.
وقالت الإمارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الهاشتاق الرسمي بعنوان: #تبوك_تزدان_بقدوم_سلمان.

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