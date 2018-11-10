إمارة تبوك تطلق الهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة

#تبوك_تزدان_بقدوم_سلمان

أطلقت إمارة منطقة تبوك الهوية الرسمية لزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لمنطقة تبوك.

وقالت الإمارة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الهاشتاق الرسمي بعنوان: #تبوك_تزدان_بقدوم_سلمان.

