وكيل "البيئة" يزور محطة حدا بمكة وسد غليل بجدة ويتفقد سير العمل

في إطار زيارته للمنطقة لتفقد سير العمل في مشاريع المياه

زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز بن محارب الشيباني، اليوم، محطة المعالجة بـ"حدا" لمعالجة مياه الصرف الصحي بتقنية المعالجة الثلاثية التي تبلغ طاقتها التصميمية (125) ألف متر مكعب في اليوم.



ووقف الشيباني على سد "غليل" بجدة، وسد "قوس" وغرفة المراقبة فيها، بعد أن زار يوم أمس سد المرواني بمحافظة خليص، وسد رابغ ومحطة التنقية على السدين، واطلع على مفيض السد ومنسوب المياه الفعلي للمخزون، وأجهزة القياس التي تُظهر كميات المياه الواردة عبر السيول والمياه المخزنة بالسد.



والتقى الشيباني المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، ومنسوبي الفرع، بحضور المدير العام للإدارة العامة لتنظيم المياه الدكتور عبدالحكيم التركي، ونائب المدير العام للإدارة العامة لموارد المياه المهندس محمد الشهري.



واستعرض مدير إدارة المياه بفرع الوزارة في مكة المكرمة المهندس محيي القبيسي أهم الخطط والتوجهات الإدارية والفنية والتحديات التي تواجه سير العمل.



وتحدّث وكيل الوزارة للمياه عن الاستراتيجية الوطنية للمياه، ونظام المياه الجديد الذي يهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها والحقوق المتعلقة بها، وأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق وبجودة عالية وبأسعار تنافسية تحقق العدالة بين المستهلكين.



من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن الوزارة قامت بإنشاء عدد 56 سدًّا لحفظ مياه السيول؛ منها 4 سدود لتأمين مياه الشرب بطاقة تخزينية 404 ملايين م3 و52 سدًّا لتأمين المياه للقطاع الزراعي ويوجد عدد 350 بئرًا في عدد من محافظات منطقة مكة لتأمين المياه للمواطنين بالقرى والهجر، وكذلك تم تأمين سقيا بالناقلات لسكان المناطق النائية، وبشكل عام فإن منطقة مكة المكرمة تتمتع بمصادر مياه آمنة.



وقد تم التطرق أثناء الاجتماع إلى أن الوزارة ستنشئ 1000 سد جديد، وأنه سيكون لمنطقة مكة المكرمة أكثر من 100 سد جديد.



يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تشرف على نحو 563 سدًّا، وكذلك على أكثر من 8725 بئراً حفرتها لتأمين مياه الشرب في أنحاء المملكة، ويبلغ حجم إمداد المياه للقطاع الحضري 10.4 ملايين متر مكعب يوميًّا.