جامعة الطائف تعلن توطين عدد من الوظائف الأكاديمية.. هنا الشروط

عبر منصة التقديم الأكاديمية على الموقع الإلكتروني حتى 30 جمادى الأولى

أعلنت جامعة الطائف اليوم، عن رغبتها في توطين عدد من الوظائف الأكاديمية "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس لغة".

وأوضحت الجامعة أن التقديم لشغل الوظائف سيكون عبر منصة التقديم على الوظائف الأكاديمية على موقع الجامعة؛ اعتبارًا من يوم غد، ويستمر حتى 30 جمادى الأولى الجاري.

وذكرت جامعة الطائف أن شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع إعطاء الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وتَضَمّنت الشروط: أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث "البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه أو ما يعادلها" متوافقًا، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وألا يقل المعدل في المراحل الثلاث عن جيد جدًّا للجامعات التي تمنح تقديرًا.

وشملت شروط شَغل الوظائف الأكاديمية أيضًا: أن تكون الجامعة التي تم التخرج منها من الجامعات المعتمدة من قِبَل وزارة التعليم، مع تفضيل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، كما يُشترط ألا يتجاوز العمر 45 عامًا عند التقديم للمتقدمين على وظائف أستاذ مساعد، ويفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية؛ على أن يحضر المتقدم المقابلة الشخصية عند ترشيحه.

أما بالنسبة لوظائف "مدرس لغة" فتشمل مدرسي لغة عربية للناطقين بغيرها، ومدرسي لغات صينية، وفرنسية، وإنجليزية.

وأوضحت الجامعة أنه يشترط لشَغل وظائف تخصص لغة عربية للناطقين بغيرها بالمستوى السادس: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وأن يكون تخصص الماجستير "علم اللغة التطبيقي" أو "طرق تدريس اللغة العربية"، وأن يكون حاصلًا على البكالوريوس في تخصص اللغة العربية.

واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم مُلِمًّا بلغة أخرى غير العربية، وأن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن 70، وأن يجتاز كذلك المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

وفيما يخص وظائف مدرس لغة صينية بالمستوى السادس؛ فتشمل الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وأن يكون تخصص الماجستير لغة صينية، وأن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن "70"، وأن يجتاز كذلك المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

وقد أعلنت جامعة الطائف عن وظائف مدرس لغة "المستوى السادس" في تخصص لغة فرنسية، واشترطت لشَغلها أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على البكالوريوس والماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وأن يكون تخصص الماجستير "لغة فرنسية"، وأن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن "70"، وأن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

وتضمّنت الوظائف المعلنة أيضًا وظيفة مدرس لغة "المستوى السادس" في تخصص لغة إنجليزية، واشترطت الجامعة لشَغلها أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على الماجستير في تخصص اللغويات التطبيقية أو تعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها "TESOL" أو اللغة الإنجليزية وآدابها، أو أحد التخصصات المرتبطة بها، من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، واجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن "70".

كما اشترطت حصول المتقدم على درجة "6.5" كحد أدنى في الأيلتس الأكاديمي "Academic IELTS" أو ما يعادله في اختبار "TOEFL iBT"؛ على ألا يكون مضى عليه أكثر من سنتين، مع تفضيل أن تكون لديه خبرة في التدريس الجامعي ولديه أحد الاختبارات المهنية التخصصية "CELTA/DELTA/TtT"، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.

وشملت الوظائف أيضًا وظيفة مدرس لغة "المستوى الخامس" في تخصص لغة إنجليزية، واشترطت جامعة الطائف لشغلها أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على البكالوريوس في تخصص اللغة الإنجليزية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا، وحاصلًا على شهادة جامعية تربوية أو دبلوم تربوي.

واشتملت الشروط أيضًا اجتياز المتقدم اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس بدرجة لا تقل عن "65"، والحصول على درجة "6" كحد أدنى في الأيلتس الأكاديمي "Academic IELTS" أو ما يعادله في اختبار "TOEFL iBT"؛ على ألا يكون مضى عليه أكثر من سنتين، مع الأفضلية لمن لديهم خبرة في مجال التدريس الجامعي، كما يفضل أن يكون لديه أحد الاختبارات المهنية التخصصية "CELTA/DELTA/TtT"، أن يجتاز المقابلة الشخصية في حال ترشيحه.