ضبط 100 كيلو توت فاسد ومتعفن بـ"هدا الطائف"

جولةٌ رقابية شَمِلت محلات بيع الخضار والفواكه ومراكز التموينات

ضبطت أمانة محافظة الطائف؛ ممثلة في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق مراقبي بلدية الهدا الفرعية، خلال جولة رقابية شملت محلات بيع الخضار والفواكه ومراكز التموينات والمحال التجارية، 100 كيلو من التوت، يظهر عليها علامات التلف والتعفن، يتم عرضها وبيعها.

وتُواصل البلدية جولاتها الرقابية لمتابعة المخالفات، خصوصًا أصحاب البسطات العشوائية الذين يعرضون سلعًا مجهولة المصدر، ومواد غذائية فاسدة لا تخضع للإشراف الوقائي، بعد أن كانت قد قضت على بسطات بيع الشاي على الجمر التي كانت تتكاثر في المنطقة؛ خصوصًا على الطريق الرئيسي باعتباره سياحيًّا ورابطًا بين الطائف ومكة المكرمة، باعتبارها مخالفة تستوجب إزالتها.