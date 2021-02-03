"الصحة": تسجيل 306 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 290 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021، تسجيل 306 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 368945 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 290 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 360400 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6386 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2159 والحالات الحرجة 379 حالة.