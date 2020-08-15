كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

من هيئة تحكيم مكونة من ١٠ مصممين وأساتذة

فاز كتاب (يحيى) للمبتعثة السعودية ملاك بنت مجدي حريري، حرم الدكتور البراء بن عبد القادر تنكل، بأفضل مشروع تخرُّج لمرحلة البكالوريوس لتخصصات التصميم من جامعة مونستر بألمانيا.

وتم تحكيم مشاريع التخرُّج من هيئة التحكيم المكونة من ١٠ مصممين وأساتذة جامعات من ألمانيا في مختلف التخصصات، من رسامين ومصممين منتجات وكتب، وغيرها.

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15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441 12:18 AM

من هيئة تحكيم مكونة من ١٠ مصممين وأساتذة

كتاب لمبتعثة سعودية يفوز بأفضل مشروع تخرُّج بجامعة ألمانية

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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فاز كتاب (يحيى) للمبتعثة السعودية ملاك بنت مجدي حريري، حرم الدكتور البراء بن عبد القادر تنكل، بأفضل مشروع تخرُّج لمرحلة البكالوريوس لتخصصات التصميم من جامعة مونستر بألمانيا.

وتم تحكيم مشاريع التخرُّج من هيئة التحكيم المكونة من ١٠ مصممين وأساتذة جامعات من ألمانيا في مختلف التخصصات، من رسامين ومصممين منتجات وكتب، وغيرها.

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