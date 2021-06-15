"أمين مكة" يشدّد على تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

حفاظاً على سلامة العاملين وصحتهم وعقوبات للشركات المخالفة

وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بضرورة تقيد الشركات المتعاقدة مع الأمانة بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وأوضح أمين العاصمة المقدّسة أن القرار يأتي في إطار الحرص والحفاظ على سلامة العاملين وصحتهم، والالتزام بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يُسبب لهم المخاطر الصحية بسبب أشعة الشمس وحرارة الطقس المرتفعة مع مراعاة تكامل وجاهزية منظومة الخدمات المقدمة في العاصمة المقدّسة.

وأكّد "القويحص"، على الإدارات المشرفة على الشركات، تطبيق العقوبات في حق الشركات التي تخالف هذا القرار، حيث تسعى الأمانة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية عاملي الشركات من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية، داعياً أصحاب الشركات إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار.