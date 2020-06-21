"خيركم" تختبر أكثر من 5 آلاف طالب في 90 يومًا

بمتوسط 2190 ساعة عن بُعد.. ونجح منهم 4016 طالبًا

اختبرت جمعية خيركم بجدة خلال الثلاثة أشهر الماضية 5089 طالباً من أبناء حلقات القرآن، وذلك عبر منصتها لتعليم القرآن عن بعد بسبب جائح كورونا، والتي كانت تستقبل المختبرين على مدى 12 ساعة يومياً.

وذكر مدير عام الجمعية الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي، أنه خلال الجائحة استطاع قسم الاختبارات بالجمعية فتح 17 غرفة ببرنامج الزوم، ليتمكن الطلاب من أداء اختباراتهم واستلام شهاداتهم إلكترونيًا، وقد تمكن – ولله الحمد – 4016 طالباً من النجاح، فيما بلغ عدد الأجزاء المختبرة 24363، بمعدل 2190 ساعة قضاها المختبرون مع الطلاب خلال 90 يوماً.

وأفاد "الغامدي" أن العملية التعليمية مستمرة رغم الصعوبات؛ حرصًا على استمرار تعليم فلذات الأكباد لكتاب الله واستمرار تلاوتهم وتعلقهم به؛ ليكون لهم نهج حياة.

وأشار "الغامدي" أن "خيركم" تعمل على مدى أعوام على تطوير خدماتها التقنية، ونالت جوائز على مستوى الوطن، وذلك في سبيل نشر وتعليم القرآن وفق أحدث وسائل التقنية عبر البرامج والتطبيقات المتوفرة والمناسبة لكافة فئات المجتمع بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.