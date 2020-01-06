الجيش الوطني الليبي يسيطر على مدينة سرت

انتزع قاعدة القرضابية الجوية والميناء

ذكرت قناة "العربية" أن قوات الجيش الوطني الليبي سيطرت اليوم (الاثنين) على قلب مدينة سرت، بعد سيطرتها براً وبحراً على أكبر المواقع الإستراتيجية في المدينة وأهم المعسكرات التابعة لحكومة الوفاق وأبرز مداخل ومخارج المدينة، بعد عملية اقتحام واسعة بدأت صباحاً ولا تزال متواصلة.

وأفادت "العربية" بأن الجيش الوطني بسط سيطرته على مقر قاعدة القرضابية الجوية وعلى ميناء مدينة سرت، ومنطقة بوهادي بالكامل وعلى مقر كتيبة الساعدي وجزيرة السوارة البحرية ومستشفى ابن سينا وعلى عدة بوابات أمنية وشوارع رئيسية في المدينة.